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Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras

Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras

Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras samedi 23 mai 2026.

Ville : 47120 Duras

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Duras

Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house

Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Diffusion de la finale de la coupe d’Europe de rugby UBB LEINSTER suivi par un repas grillades organisé par l’amicale des joueurs   .

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 62 91 

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English : Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house

L’événement Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Duras CDT47

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