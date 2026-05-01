Duras

Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house

Duras Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Diffusion de la finale de la coupe d’Europe de rugby UBB LEINSTER suivi par un repas grillades organisé par l’amicale des joueurs .

Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 62 91

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English : Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house

L’événement Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Duras CDT47