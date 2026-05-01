Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras
Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras samedi 23 mai 2026.
Duras
Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house
Duras Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Diffusion de la finale de la coupe d’Europe de rugby UBB LEINSTER suivi par un repas grillades organisé par l’amicale des joueurs .
Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 90 62 91
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English : Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house
L’événement Diffusion de la finale de la Coupe d’Europe au club house Duras a été mis à jour le 2026-05-13 par OT du Pays de Duras CDT47
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