Diffusion des 8° de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Allues
samedi 4 juillet 2026 · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Diffusion des 8° de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026
Bar le Rambler Méribel Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07
Les différents 8° de finale de la coupe du monde 2026 de football seront diffusés sur 3 écrans dont un géant tout au long de la compétition.
Quel sera l’issue du tournoi ? À suivre au bar Le Rambler !
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Bar le Rambler Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 06 10
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English : FIFA World Cup 2026 Round of 16 Screening
All the Round of 16 matches of the 2026 FIFA World Cup will be shown on 3 screens, including a giant screen, throughout this stage of the competition.
Who will go all the way? Follow the action at Le Rambler bar!
L’événement Diffusion des 8° de finale de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Allues a été mis à jour le 2026-07-03 par Méribel Tourisme
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