Diffusion Drag Race France !, Le Bistrot de St So, Lille
jeudi 27 août 2026 · Le Bistrot de St So · Lille
Informations pratiques
Diffusion Drag Race France ! 27 et 28 août Le Bistrot de St So Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T18:00:00+02:00 – 2026-08-27T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-28T00:00:00+02:00 – 2026-08-28T00:30:00+02:00
DRAG RACE FRANCE SAISON 4 : SOIRÉES DE DIFFUSION
La House of Jambon Beurre s’installe tout l’été à Saint-So pour vous faire vivre la quatrième saison de Drag Race France sur grand écran.
Chaque semaines, préparez-vous à une expérience unique grâce à notre double programmation exclusive : une immersion totale côté Cinéma, suivie d’une fureur festive côté Bistrot, le tout présenté par Crystal Chardonnay
️ PARTIE 1 : LE PODCAST INTERVIEW & LA DIFFUSION (Côté Cinéma)
Cinéma de ST SO — De 18h à 22h — Sur Billetterie (Payant)
Installez-vous confortablement dans le noir pour vivre l’épisode sur écran géant avec un sound-system de folie.
Le Pré-Show : Enregistrement en public de notre podcast live !
Mené par Crystal Chardonnay, attendez-vous à des interviews absurdes de nos guests et interactif avec le public.
La Diffusion : L’épisode de la semaine projeté sur grand écran.
PARTIE 2 : LE DRAG SHOW & AFTER PARTY (Côté Bistrot)
Bistrot de ST SO — À partir de 22h — Entrée Gratuite & Libre
Pas de billet pour le cinéma ? Pas de panique ! La soirée continue (et commence !) pour tout le monde au Bistrot pour célébrer la culture Drag et faire la fête jusqu’au bout de la nuit.
Le Show : Assuré par 2 artistes drag en premières parties, Crystal Chardonnay et notre guest star de la semaine.
L’After Party : Un DJ set enflammé pour transformer le bistrot en dancefloor géant.
INFOS PRATIQUES
L’AGENDA
EP01 – JEU. 09 JUILLET / GUEST : Daisy Superbitch
EP02 – VEN. 17 JUILLET / GUEST : Fluffy Bidule
EP03 – JEU. 23 JUILLET / GUEST : Azémylia
EP04 – VEN. 31 JUILLET / GUEST : Margarette Vinas
EP05 – JEU. 06 AOÛT / GUEST : Créatine Price
EP06 – VEN. 14 AOÛT / GUEST : Malawitte
EP07 – JEU. 20 AOÛT / GUEST : TBA
EP08 – JEUDI 27 AOÛT / GUEST : TBA
Où : Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, 59000 Lille
BILLETTERIE CINÉMA (Places limitées) :
https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance
Entrée Bistrot (Shows + DJ Set) : Gratuite, sans réservation.
⏱️ DÉROULÉ
18h00 : Ouverture des portes du cinéma
18h30 : Podcast live avec Crystal Chardonnay & notre guest star
19h00 : DJ set au Bistrot de St So (+ Meet&Greet pour les billets concernés dans le cinéma)
20h00 : Diffusion interactive de l’épisode sur grand écran (interjections et hurlements fortement recommandés)
22h00 : DJ set & Drag Show jusqu’à la fermeture
ACCESSIBILITÉ :
Le Bistrot de St So et son cinéma sont accessibles.
Pour toute réservation de place PMR veuillez nous contacter par mail : houseofjambonbeurre@gmail.com
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Présenté par Crystal Chardonnay
Produit par la House of Jambon Beurre en association avec le Bistrot de St So
Crédit Photo : Thomas Barbenson (@thomasbarbenson)
Crédit Graphique : Val Carbonnet
Le Bistrot de St So 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/bistrotdestso;https://www.instagram.com/bistrotdestso/;https://garesaintsauveur.lille3000.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}] [{« link »: « https://houseofjambonbeurre.fr/dragracefrance »}, {« link »: « mailto:houseofjambonbeurre@gmail.com »}]
avec House of Jambon Beurre !
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