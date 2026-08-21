Diffusion du film « La Mine oubliée », Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Diffusion du film « La Mine oubliée » 19 et 20 septembre Les Ateliers de la Mine Creuse

Limité à 50 places. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Pour en savoir plus sur l’époque minière de Lavaveix, venez écouter les témoignages d’anciens mineurs, rassemblés dans un court-métrage documentaire de 30 minutes.

Les Ateliers de la Mine 2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 17 02 http://lesateliersdelamine.tl https://www.facebook.com/lesateliersdelamine Les Ateliers de la Mine sont des bâtiments en brique rouge inscrits au titre des Monuments historiques, témoins de l’activité minière de Lavaveix-Les-Mines par le passé. Aujourd’hui, un tiers-lieu y est installé, où se croisent des dynamiques économiques, culturelles, sociales et environnementales.

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou communs, dont les activités, animations et événements permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons : habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs… Accessible en voiture, par la départementale 55, le lieu est équipé d’un parking à proximité et de nombreuses places de stationnement dans le village.

Accessible en vélo ou en bus également.

Pour en savoir plus sur l’époque minière, venez écouter les témoignages des anciens de Lavaveix, rassemblés dans un court-métrage documentaire de 30 minutes.

©ChristianBourdon