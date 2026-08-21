Exposition d’objets de la Mine, Les Ateliers de la Mine, Lavaveix-les-Mines

Informations pratiques

Exposition d’objets de la Mine Dimanche 20 septembre, 14h00 Les Ateliers de la Mine Creuse

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir, en exclusivité, une remarquable collection privée d’objets liés à l’univers de la mine. Guidés par un collectionneur passionné, explorez l’histoire et les usages de ces pièces emblématiques à travers ses explications et ses anecdotes. Une occasion unique de plonger dans le quotidien des mineurs et de mieux comprendre ce patrimoine industriel.

Les Ateliers de la Mine 2 allée de la Mine, 23150 Lavaveix-les-Mines Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 62 17 02 http://lesateliersdelamine.tl https://www.facebook.com/lesateliersdelamine Les Ateliers de la Mine sont des bâtiments en brique rouge inscrits au titre des Monuments historiques, témoins de l’activité minière de Lavaveix-Les-Mines par le passé. Aujourd’hui, un tiers-lieu y est installé, où se croisent des dynamiques économiques, culturelles, sociales et environnementales.

Y cohabitent aujourd’hui un café, une recyclerie, une bibliothèque et des espaces de travail privatifs ou communs, dont les activités, animations et événements permettent la rencontre et le dialogue entre usagers de tous horizons : habitants, bénévoles, professionnels, artistes, résidents, bricoleurs… Accessible en voiture, par la départementale 55, le lieu est équipé d’un parking à proximité et de nombreuses places de stationnement dans le village.

Accessible en vélo ou en bus également.

Venez découvrir en exclusivité une collection personnelle d’objets de la mine, avec les explications de notre expert-collectionneur!

©magnific