Diffusion du film Les Suppliques Athée-sur-Cher
Diffusion du film Les Suppliques Athée-sur-Cher samedi 9 mai 2026.
Athée-sur-Cher
Diffusion du film Les Suppliques
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Diffusion du film documentaire Les Suppliques , puis moment d’échange avec le réalisateur, le samedi 9 mai 2026 à 18 h à la salle René Bessé à Athée-sur-Cher.
Un film documentaire de Jérôme Prieur et Laurent Joly, avec la présence exceptionnelle de Jérôme Prieur.
Diffusion du film documentaire Les Suppliques , puis moment d’échange avec le réalisateur, le samedi 9 mai 2026 à 18 h à la salle René Bessé à Athée-sur-Cher.
Un film documentaire de Jérôme Prieur et Laurent Joly, avec la présence exceptionnelle de Jérôme Prieur.
Organisé par l’association Histoire et Mémoire de la Vallée du Cher. .
4 Chemin des Dames Athée-sur-Cher 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 55 84 56 hmvc37@gmail.com
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English :
Screening of the documentary film Les Suppliques , followed by a discussion with the director, on Saturday May 9, 2026 at 6pm at the Salle René Bessé in Athée-sur-Cher.
A documentary film by Jérôme Prieur and Laurent Joly, with the exceptional presence of Jérôme Prieur.
L’événement Diffusion du film Les Suppliques Athée-sur-Cher a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER
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