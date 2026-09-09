Diffusion d’un documentaire, Archives municipales de Pontarlier, Houtaud
samedi 19 septembre 2026 · Archives municipales de Pontarlier · Houtaud
Informations pratiques
Diffusion d’un documentaire 19 et 20 septembre Archives municipales de Pontarlier Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous avons souhaité proposer un documentaire en adéquation avec le thème : le bicentenaire de la photographie.
Nous vous présentons à travers ce documentaire, différents supports photographiques conservés aux Archives municipales (plaques de verre, cartes postales, diapositives, …), ainsi que le travail de l’archiviste lors des différentes étapes de traitement de ces documents iconographiques (dépoussiérage, numérisation, conditionnement…).
Archives municipales de Pontarlier 8 rue de la Grande Oie (entrée B) 25300 Houtaud Houtaud 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 81 14 https://archives.ville-pontarlier.fr
À l’occasion des journées européennes du patrimoine, nous avons souhaité proposer un documentaire en adéquation avec le thème : le bicentenaire de la photographie.
© Archives municipales de Pontarlier
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