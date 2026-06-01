DIFFUSION FRANCE NORVÈGE Square de la Chaussée Frossay
DIFFUSION FRANCE NORVÈGE Square de la Chaussée Frossay vendredi 26 juin 2026.
Frossay
DIFFUSION FRANCE NORVÈGE
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Rdv pour supporter les bleus pour la rencontre France Norvège ! .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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English :
L’événement DIFFUSION FRANCE NORVÈGE Frossay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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