DIFFUSION MATCHS RUGBY Square de la Chaussée Frossay vendredi 19 juin 2026.

Frossay

DIFFUSION MATCHS RUGBY

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27

Diffusion des demi-finales et finales des matchs du Top 14

Demi-finales :

Vendredi 19 juin (21 h 05) : Toulouse Section Paloise/Racing 92

Samedi 20 juin (21 h 05) : Montpellier Stade Français/La Rochelle

Finale :

Samedi 27 juin à 21 h 05 .

Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement DIFFUSION MATCHS RUGBY Frossay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin