DIFFUSION MATCHS RUGBY Square de la Chaussée Frossay
DIFFUSION MATCHS RUGBY Square de la Chaussée Frossay vendredi 19 juin 2026.
Frossay
DIFFUSION MATCHS RUGBY
Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-26 2026-06-27
Diffusion des demi-finales et finales des matchs du Top 14
Demi-finales :
Vendredi 19 juin (21 h 05) : Toulouse Section Paloise/Racing 92
Samedi 20 juin (21 h 05) : Montpellier Stade Français/La Rochelle
Finale :
Samedi 27 juin à 21 h 05 .
Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com
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English :
L’événement DIFFUSION MATCHS RUGBY Frossay a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Saint Brevin
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