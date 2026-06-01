Fouchy

Diffusion match de l’équipe de France

23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

A l’occasion de la coupe du monde de football, l’Hôtel-Restaurant Diette vous propose de vivre plusieurs soirées au rythme de ce sport avec la diffusion de matchs sur écran géant ! Une petite restauration sera proposée tout au long de la soirée (tartes flambées, planchettes et frites). .

23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr

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English :

L’événement Diffusion match de l’équipe de France Fouchy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé