Diffusion match de l’équipe de France Fouchy
Diffusion match de l’équipe de France Fouchy vendredi 26 juin 2026.
Fouchy
Diffusion match de l’équipe de France
23 rue Principale Fouchy Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
A l’occasion de la coupe du monde de football, l’Hôtel-Restaurant Diette vous propose de vivre plusieurs soirées au rythme de ce sport avec la diffusion de matchs sur écran géant ! Une petite restauration sera proposée tout au long de la soirée (tartes flambées, planchettes et frites). .
23 rue Principale Fouchy 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 11 33 hotel-restaurant_diette@hotmail.fr
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English :
L’événement Diffusion match de l’équipe de France Fouchy a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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