Digital Box, La Cantine Quimper, Quimper

Digital Box Mardi 9 juin, 08h30 La Cantine Quimper Finistère

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T10:30:00+02:00

Fin : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T10:30:00+02:00

L’intelligence artificielle ne se limite plus à la simple génération de contenu : elle devient action. Nous entrons dans l’ère agentique, où des systèmes autonomes ne se contentent plus de répondre, mais exécutent des tâches complexes pour nous.

‎

Dans cette conférence, Cyril de Sousa Cardoso présentera les concepts de PAI (Personal AI Infrastructure) et SIA (Système d’Intelligence Artificielle).

L’enjeu ? Dépasser l’usage individuel et gadget pour bâtir une véritable infrastructure d’agents personnels capable de transformer durablement votre organisation.

‎

Points clés de l’intervention :

Comprendre la révolution agentique : Pourquoi l’agentivité est la prochaine frontière après l’IA générative classique.

L’infrastructure agentique en pratique : Comment structurer une architecture d’agents pour démultiplier l’impact organisationnel des équipes

Les pré-requis et étapes pour construire votre feuille de route agentique

‎

Inscrivez-vous dès maintenant : urlr.me/rKMv3k

La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/282z7ybcLGus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/282z7ybcLGus »}]

Comment construire et déployer son infrastructure agentique ? Intelligence artificielle Génération de contenu