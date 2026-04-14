Digital Box, La Cantine Quimper, Quimper
Digital Box, La Cantine Quimper, Quimper mardi 9 juin 2026.
Digital Box Mardi 9 juin, 08h30 La Cantine Quimper Finistère
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T10:30:00+02:00
Fin : 2026-06-09T08:30:00+02:00 – 2026-06-09T10:30:00+02:00
L’intelligence artificielle ne se limite plus à la simple génération de contenu : elle devient action. Nous entrons dans l’ère agentique, où des systèmes autonomes ne se contentent plus de répondre, mais exécutent des tâches complexes pour nous.
Dans cette conférence, Cyril de Sousa Cardoso présentera les concepts de PAI (Personal AI Infrastructure) et SIA (Système d’Intelligence Artificielle).
L’enjeu ? Dépasser l’usage individuel et gadget pour bâtir une véritable infrastructure d’agents personnels capable de transformer durablement votre organisation.
Points clés de l’intervention :
- Comprendre la révolution agentique : Pourquoi l’agentivité est la prochaine frontière après l’IA générative classique.
- L’infrastructure agentique en pratique : Comment structurer une architecture d’agents pour démultiplier l’impact organisationnel des équipes
- Les pré-requis et étapes pour construire votre feuille de route agentique
Inscrivez-vous dès maintenant : urlr.me/rKMv3k
La Cantine Quimper 2 rue François Briant de Laubrière, 29000 Quimper Quimper 29000 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://forms.fillout.com/t/282z7ybcLGus »}] [{« link »: « https://forms.fillout.com/t/282z7ybcLGus »}]
Comment construire et déployer son infrastructure agentique ? Intelligence artificielle Génération de contenu
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