Dimanche 7 juin Le petit peuple de l’herbularium

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:15:00

fin : 2026-06-07 11:45:00

Date(s) :

2026-06-07

Dimanche 7 juin Le petit peuple de l’herbularium

Mais qui peut bien vivre caché dans les plantes ? Découvrons les différentes familles de petites bêtes qui peuplent nos jardins. Quels sont leurs rôles ?

Menons l’enquête ensemble !

Une animation proposée à l’occasion du Festival des Herbiers du Morvan et de Rendez-vous aux Jardins.

Saint-Brisson

️ De 10h15 à 11h45

Conseillé à partir de 6 ans

️ Gratuit

longueur de la balade <1km Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension ☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo ️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d'inscription par mail. Inscription obligatoire https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/EFo3bC77wnpJMP5KtnR98kKS ✉contact@parcdumorvan.org ☎03 86 78 79 57 Clôture des inscriptions samedi 6 juin à midi . Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dimanche 7 juin Le petit peuple de l’herbularium

L’événement Dimanche 7 juin Le petit peuple de l’herbularium Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-18 par Maison du Tourisme PNRM