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Dimanche à la ferme – Spectacle et pratiques artistiques à partager en famille Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris

dimanche 27 septembre 2026 · Sham spectacles - Ferme Montsouris · Paris

Dimanche à la ferme – Spectacle et pratiques artistiques à partager en famille Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Sham spectacles - Ferme Montsouris
Adresse
17, villa Saint-Jacques
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Enfants : 5 euros</p><p class="text">Adultes : 10 euros.</p>

Au programme :

• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence.

• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque (à partir de 3 ans) et à la magie (à partir de 6 ans)

• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité

Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn et boissons.

Le combo idéal pour un dimanche en famille !

Deux formats au choix :

• 10h30 – 12h30

• 15h – 17h

Accès uniquement sur réservation.

Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale

Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.

SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
payant

Enfants : 5 euros

Adultes : 10 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T10:30:00+02:00_2026-09-27T12:30:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00

Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques  75014 Paris
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