Dimanche à la ferme – Spectacle et pratiques artistiques à partager en famille Sham spectacles – Ferme Montsouris Paris
dimanche 27 septembre 2026 · Sham spectacles - Ferme Montsouris · Paris
Informations pratiques
Au programme :
• Un spectacle d’environ 30 minutes, issu du travail d’artistes en résidence.
• Un atelier parent-enfant pour s’initier ensemble au cirque (à partir de 3 ans) et à la magie (à partir de 6 ans)
• Un espace de jeux en bois pour prolonger l’expérience en toute convivialité
Sur place, profitez d’une offre gourmande avec crêpes, pop-corn et boissons.
Le combo idéal pour un dimanche en famille !
Deux formats au choix :
• 10h30 – 12h30
• 15h – 17h
Accès uniquement sur réservation.
Chaque séance est limitée à 50 participants afin de garantir une expérience optimale
Les enfants mineurs doivent être accompagnés impérativement par un adulte.
SHAM Spectacles vous propose un rendez-vous convivial à vivre en famille, au cœur de la création artistique. À chaque séance, découvrez un spectacle présenté par des artistes en résidence, suivi d’un temps de pratique pour petits et grands.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 15h00 à 17h00
Le dimanche 27 septembre 2026
de 10h30 à 12h30
payant
Enfants : 5 euros
Adultes : 10 euros.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T10:30:00+02:00_2026-09-27T12:30:00+02:00;2026-09-27T15:00:00+02:00_2026-09-27T17:00:00+02:00
Sham spectacles – Ferme Montsouris 17, villa Saint-Jacques 75014 Paris
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