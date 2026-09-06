Dimanche au musée Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly
dimanche 4 octobre 2026 · Musée de préhistoire de Solutré · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Dimanche au musée
Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01
Des questions sur les collections ? Tous les premiers dimanches du mois, les médiateurs sont présents pour vous accompagner dans votre visite !
Sans réservation. .
Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81 rochedesolutre@saoneetloire71.fr
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English : Dimanche au musée
L’événement Dimanche au musée Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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