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AGENDA · Solutré-Pouilly

Dimanche au musée Musée de préhistoire de Solutré Solutré-Pouilly

dimanche 4 octobre 2026 · Musée de préhistoire de Solutré · Solutré-Pouilly

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Musée de préhistoire de Solutré
Adresse
Chemin de la Roche
Ville
71960 Solutré-Pouilly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
6 6 6 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Solutré-Pouilly

Dimanche au musée

Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-04 2026-11-01

Des questions sur les collections ? Tous les premiers dimanches du mois, les médiateurs sont présents pour vous accompagner dans votre visite !
Sans réservation.   .

Musée de préhistoire de Solutré Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81  rochedesolutre@saoneetloire71.fr

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English : Dimanche au musée

L’événement Dimanche au musée Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-09-07 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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