Méditation & yoga au lever du soleil Route de la Roche Solutré-Pouilly
samedi 12 septembre 2026 · Route de la Roche · Solutré-Pouilly
Informations pratiques
Solutré-Pouilly
Méditation & yoga au lever du soleil
Route de la Roche Roche de Solutré Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 29 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 06:30:00
fin : 2026-09-12 09:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Une contemplation solaire pour une méditation depuis le sommet de la Roche de Solutré, suivie d’une pratique de yoga.
Mettre une tenue confortable, des chaussures de randonnée, prendre une bouteille d’eau, un petit coussin, une lampe frontale.
Départ depuis le parking aux pieds de la Roche de Solutré.
Nathalie PORNON, professeure de Yoga de l’Énergie et Yoga enfants, praticienne en Massage Traditionnel Thaï. .
Route de la Roche Roche de Solutré Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 responsablecommunication@mjc-heritanmacon.org
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English : Méditation & yoga au lever du soleil
L’événement Méditation & yoga au lever du soleil Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-07-27 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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