Faites de la Préhistoire ! Bijoux de la Préhistoire Musée de préhistoire Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Bijoux de la Préhistoire Musée de préhistoire Solutré-Pouilly jeudi 6 août 2026.
Solutré-Pouilly
Faites de la Préhistoire ! Bijoux de la Préhistoire
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly Saône-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 14:00:00
fin : 2026-08-06 17:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Les rendez-vous estivaux au Parc archéologique pour découvrir les savoir-faire remarquables des hommes et des femmes de la Préhistoire, véritables artisans de leur époque ! Coquets, les gens de la Préhistoire ? Et pas qu’un peu ! Leurs parures en disent long sur les goûts et l’identité de nos ancêtres.
Non accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Chaussures adaptées.
Sans réservation, en continu.
Tarif entrée du musée sans supplément. .
Musée de préhistoire Chemin de la Roche Solutré-Pouilly 71960 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 35 82 81
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English : Faites de la Préhistoire ! Bijoux de la Préhistoire
L’événement Faites de la Préhistoire ! Bijoux de la Préhistoire Solutré-Pouilly a été mis à jour le 2026-05-12 par Maison du Grand Site
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