Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers
Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers dimanche 9 août 2026.
Dimanche au parc Dimanche 9 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne
Gratuit. En libre accès dès 14h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00
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dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie
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