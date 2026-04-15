Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc Dimanche 9 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne

Gratuit. En libre accès dès 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00

La watticyclette à mollets renouvelables !

Venez pédaler pour recharger votre téléphone portable et jouer à découvrir le temps qu’il faudrait pédaler pour produire toute l’énergie que vous utilisez. Une réalisation du réseau de tourisme durable « Suisse normande Territoire préservé »

dans le parc du château de Flers parc du château Flers Flers 61100 Orne Normandie

Venez pédaler pour recharger votre téléphone portable et jouer à découvrir le temps qu’il faudrait pédaler pour produire toute l’énergie que vous utilisez. vélo diy