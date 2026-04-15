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Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers

Dimanche au parc, dans le parc du château de Flers, Flers dimanche 9 août 2026.

Lieu : dans le parc du château de Flers

Adresse : parc du château Flers

Ville : 61100 Flers

Département : Orne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Gratuit. En libre accès dès 14h.

Dimanche au parc Dimanche 9 août, 14h00 dans le parc du château de Flers Orne

Gratuit. En libre accès dès 14h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T17:00:00+02:00

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