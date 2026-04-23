Château-Renard

Dimanche de caractère Château-Renard, cité des vignes et des jardins

57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Rendez-vous à 14 heures au panorama J-C Paré pour la signature du diplôme et l’inauguration des panneaux d’entrée de ville

Petite Cité de Caractère® .

Suivra la visite du Dimanche de Caractère® sur le thème inédit de Cité des vignes et des jardins à Château-Renard , proposé par Jacques Goût. Notre historien local nous racontera comment et pourquoi Les jardins vivriers et les vignes étaient autrefois au coeur de la vie de la cité.

Vous visiterez des trésors cachés des propriétés qui vous ouvriront leur cave, leur jardin, ou encore le colombier du château de la Motte…. Une halte gastronomique et musicale sera proposée, et une exposition viendra ponctuer la visite à la Maison Jeanne d’Arc. .

57 Place de L Hôtel de ville Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 38 79 00 secretariat-mairie@chateau-renard.fr

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English :

Rendezvous at 2pm at the J-C Paré panorama for the signing of the diploma and the inauguration of the town entrance signs

Petite Cité de Caractère® signs.

L’événement Dimanche de caractère Château-Renard, cité des vignes et des jardins Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-23 par OT 3CBO