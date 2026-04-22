trail de Château Renard Château-Renard
trail de Château Renard Château-Renard samedi 2 mai 2026.
Château-Renard
trail de Château Renard
Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 15:30:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Trail, course nature, autour de Château-Renard, forêt, rivière, prés, noisettes, côtes, descentes.
3 distances, 10,17 et 32 km, de 100 à 500m de dénivelé positif. Sur le thème des chevaliers: 10 km Raidillon des Pages, 17 km la Boucle des écuyers, 32 km la voie des Chevaliers. Départ dans le parc du Château de la Motte et arrivée aux fortifications. Ravitaillement et bière offerte à l’arrivée. Repas possible. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 81 92 20 39 samruntrail@gmail.com
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English :
Trail, nature race, around Château-Renard, forest, river, meadows, hazelnuts, hills, downhills.
L’événement trail de Château Renard Château-Renard a été mis à jour le 2026-04-22 par OT 3CBO
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