Dimanche en famille à l’Etape du Berger Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Dimanche en famille

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 11:45:00

fin : 2026-06-14 14:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Chanteurs ou groupe de musique, menu spécial et deux services (11h45 et 14h15) pour un dimanche en famille au sommet. Réservation par téléphone.

.

à l’Etape du Berger LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 91 95 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singers or band, special menu and two courses (11:45 a.m. and 2:15 p.m.) for a top family Sunday. Reservations by phone.

L’événement Dimanche en famille Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle du Tourmalet |CDT65