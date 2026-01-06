Dimanche en famille Bateaux sur l’eau, un voyage en peinture Rue Corneille Angoulême

Dimanche en famille Bateaux sur l’eau, un voyage en peinture

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Début : 2026-04-05 14:30:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions. Rendez-vous à 14h30.

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

English :

Enjoy a fun family visit followed by a workshop to appreciate the wealth of our collections and exhibitions. See you at 2.30pm.

