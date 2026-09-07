Dimanche En Mouvement, La Tannerie, Le Loroux-Bottereau
dimanche 13 septembre 2026 · La Tannerie · Le Loroux-Bottereau
Informations pratiques
Dimanche En Mouvement Dimanche 13 septembre, 14h00 La Tannerie Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
« Dimanche En Mouvement »
Voici le nouveau spot de la rentrée. Pour qui ? Pour toutes celles et ceux qui veulent s’amuser. Pas besoin de savoir chanter ni danser, et c’est gratuit. À partir de 14 h, il est possible de s’initier à la danse seul, en famille ou entre amis, puis de tester le quiz musical. 14 h : salle de la Tannerie, 44430 Le Loroux Bottereau.
Plus d’infos :
La Tannerie Rue des moulins 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso.miashe@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.miashe.com »}]
Animation. Dimanche 13 septembre de 14 h à 17 h, site de la Tannerie, rue des Moulins, Le Loroux-Bottereau. Gratuit. Contact : 07 61 14 03 03, asso.miashe@gmail.com, https://miashe.com.
stephanie Rubio
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