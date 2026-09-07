Dimanche En Mouvement, La Tannerie, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Dimanche En Mouvement Dimanche 13 septembre, 14h00 La Tannerie Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

« Dimanche En Mouvement »

Voici le nouveau spot de la rentrée. Pour qui ? Pour toutes celles et ceux qui veulent s’amuser. Pas besoin de savoir chanter ni danser, et c’est gratuit. À partir de 14 h, il est possible de s’initier à la danse seul, en famille ou entre amis, puis de tester le quiz musical. 14 h : salle de la Tannerie, 44430 Le Loroux Bottereau.

Plus d’infos :

www.miashe.com

La Tannerie Rue des moulins 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « asso.miashe@gmail.com »}] [{« link »: « http://www.miashe.com »}]

Animation. Dimanche 13 septembre de 14 h à 17 h, site de la Tannerie, rue des Moulins, Le Loroux-Bottereau. Gratuit. Contact : 07 61 14 03 03, asso.miashe@gmail.com, https://miashe.com.

stephanie Rubio