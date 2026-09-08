Le Bestiaire du Loroux, Médiathèque Les Quatre Vents, Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Le Bestiaire du Loroux 22 septembre – 31 octobre Médiathèque Les Quatre Vents Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T00:00:00+02:00 – 2026-09-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-31T00:00:00+01:00 – 2026-10-31T23:59:00+01:00

Du 22 septembre au 31 octobre, la médiathèque des 4 Vents devient le coeur battant d’un mois consacré à la biodiversité, rythmé par une exposition, des ateliers créatifs, des animations nature, des jeux et des rencontres invitant petits et grands à explorer la richesse du vivant..

Le Bestiaire du Loroux, organisé en partenariat avec le Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes et la LPO 44, prolonge l’Atlas de la Biodiversité Communale mené depuis 2023 pour mieux connaître la faune et la flore locales et guider les choix d’aménagement de la ville. « L’Atlas nous aide à préserver et valoriser notre patrimoine naturel », rappelle Cédric Cérez, adjoint au développement durable et mobilités. Pour donner une nouvelle visibilité à cette démarche qui s’achèvera en fin d’année, la Ville propose un programme d’animations dans une ambiance inspirée des cabinets de curiosités.

Au coeur de ce mois, une exposition provenant du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes présentera des animaux naturalisés emblématiques du territoire pour offrir à chacun l’occasion de s’émerveiller devant la biodiversité locale. Un jeu‑concours permettra aux visiteurs de tester leurs connaissances et de tenter de remporter des cadeaux. « L’objectif est d’offrir aux habitants une autre manière de découvrir leur environnement », souligne Philippe Lamy, adjoint à la vie culturelle et associative.

Les temps forts à ne pas manquer

22 septembre – 18h30 : Vernissage de l’exposition

En présence de Marie Gergereau, animatrice naturaliste à la LPO 44, et d’Éric Guiho, responsable des collections des sciences et de la vie du Muséum de Nantes, pour découvrir les coulisses du projet.

6 octobre – 19h30 : Conférence sur la biodiversité locale

Un temps d’échange pour comprendre les enjeux de préservation du vivant sur le territoire en présence du responsable des collections des sciences et de la vie du muséum.

29 octobre : Spectacle “Kréatures”

Une fable écologique poétique proposée par la compagnie Le Chat Fou, destinée aux tout‑petits.

Programme complet à venir.

Médiathèque Les Quatre Vents 4 Rue du Jeu de Paume 44430 Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.mediatheque-loroux-bottereau.fr/

Un mois pour découvrir, comprendre et célébrer la biodiversité