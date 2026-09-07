Stage HEELS, Salle des meuniers – La Tannerie, Le Loroux-Bottereau

dimanche 13 septembre 2026 · Salle des meuniers - La Tannerie · Le Loroux-Bottereau

Informations pratiques

Stage HEELS Dimanche 13 septembre, 10h30 Salle des meuniers – La Tannerie Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Nouveauté

Le heels revient au Loroux-Bottereau avec un stage le dimanche 13 septembre à 10 h 30. Cela se passera à la Tannerie au Loroux-Bottereau pour toutes celles qui souhaitent découvrir ou se perfectionner. Sur réservation uniquement.

Salle des meuniers – La Tannerie rue des moulins 44430 Le Loroux Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.miashe.com »}, {« type »: « email », « value »: « asso.miashe@gmail.com »}]

Dimanche 13 septembre de 10 h 30 à 12 h, Site de la Tannerie, Rue des Moulins, Le Loroux-Bottereau. Tarif 10€. Inscription avant le jeudi 10 septembre. Contact : 07 61 14 03 03, asso.miashe@gmail.com

stephanie Rubio