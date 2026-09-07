Stage HEELS, Salle des meuniers – La Tannerie, Le Loroux-Bottereau
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des meuniers - La Tannerie · Le Loroux-Bottereau
Informations pratiques
Stage HEELS Dimanche 13 septembre, 10h30 Salle des meuniers – La Tannerie Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Nouveauté
Le heels revient au Loroux-Bottereau avec un stage le dimanche 13 septembre à 10 h 30. Cela se passera à la Tannerie au Loroux-Bottereau pour toutes celles qui souhaitent découvrir ou se perfectionner. Sur réservation uniquement.
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Dimanche 13 septembre de 10 h 30 à 12 h, Site de la Tannerie, Rue des Moulins, Le Loroux-Bottereau. Tarif 10€. Inscription avant le jeudi 10 septembre. Contact : 07 61 14 03 03, asso.miashe@gmail.com
stephanie Rubio
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