Dimanches sportifs PARC BORDELAIS, Parc Bordelais, Bordeaux
Dimanches sportifs PARC BORDELAIS, Parc Bordelais, Bordeaux dimanche 10 mai 2026.
Dimanches sportifs PARC BORDELAIS 10 mai – 5 juillet, les dimanches Parc Bordelais Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-05T10:00:00+02:00 – 2026-07-05T12:00:00+02:00
2 créneaux, 3 séances
De 10h à 11h : 1 séance adultes (sans inscription)
De 11h à 12h : 2 séances en simultané et à proximité avec :
- 1 séance adultes (sans inscription)
- 1 séance enfants 3-9 ans (sur inscription, exclusivement réservée aux enfants des parents qui participent à la séance adulte qui a lieu en simultanée).
Le double créneau de 11h permet au(x) parent(s) de participer à la séance adulte pendant que l’enfant/les enfants suivent leur propre séance.
Quelles sont les activités sportives ?
Les séances sont encadrées par des éducateurs sportifs spécialisés diplômés.
Séances adultes :
- disciplines cardio et renforcement doux (détail des activités à venir)
Séance enfants :
- jeux de motricité, jeux athlétiques et multisports (détail des activités à venir)
Merci de venir avec un tapis pour participer aux séances, adultes comme enfants. Pensez également à apporter une gourde pour vous et/ou votre(vos) enfant(s). Aucun matériel ne sera mis à disposition sur place.
Conditions de participation
Pour le créneau adultes de 10h ou 11h :
1. Questionnaire de santé « QS Sport Adulte »
2. Feuille de présence sur place
Sur place, il vous sera demandé de certifier sur l’honneur que vous avez bien répondu négativement à toutes les questions du questionnaire de santé « QS Sport » ou que vous disposez d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.
Les adultes peuvent participer avec leur.s enfant.s âgés de plus de 10 ans, à condition qu’il.s restent sous leur responsabilité.
Pour le créneau enfants (3/9ans) de 11h :
1. Demande d’inscription à faire en ligne
J’effectue une demande d’inscription pour mon/mes enfant(s) via ce formulaire.
La demande d’inscription pour la séance enfant ouvre chaque lundi à partir de 9h et ferme le vendredi précédant la séance à 12h, dans la limite des places disponibles.
2. Confirmation de participation
Je dois recevoir une confirmation par mail de evenementiel.sportif@mairie-bordeaux.fr.
Plus d’informations.
Parc Bordelais Rue du Bocage, 33000 Bordeaux Bordeaux 33110 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.formulaires.service-public.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do »}, {« link »: « https://forms.cloud.microsoft/e/viUtJ3RJje?origin=lprLink »}, {« link »: « mailto:evenementiel.sportif@mairie-bordeaux.fr »}, {« link »: « https://www.bordeaux.fr/le-mag/dimanches-sportifs-des-matins-actifs-dans-les-parcs-de-bordeaux?auHash=ES9Jtn_ciDpsdukkV-eLZ2bxltXcovqMkXlt68fHK00 »}]
Les Dimanches Sportifs : un moment pour se retrouver, prendre soin de soi et se dépenser dans la bonne humeur. Venez bouger gratuitement en plein cœur du Parc Bordelais. dimanchessportifs
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