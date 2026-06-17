Dimanches trail au Mézenc Salle hors-sac Les Estables
Dimanches trail au Mézenc Salle hors-sac Les Estables dimanche 19 juillet 2026.
Les Estables
Dimanches trail au Mézenc
Salle hors-sac Parking domaine nordique du Mézenc Les Estables Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09
Journées trail avec Patrick PAYA (théorie et pratique)
Pédagogie… Entraînement spécifique montée/ descente…. Sortie endurance autour du Mézenc
.
Salle hors-sac Parking domaine nordique du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90 patrick2h55@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Trail Running Days with Patrick PAYA (theory and practice)
Teaching methods… Specific training for ascents and descents… Endurance run around M%E9zenc
L’événement Dimanches trail au Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
À voir aussi à Les Estables (Haute-Loire)
- Randonnée Découverte nature Marmotte es-tu là ? Les Estables 7 juillet 2026
- Randonnée VTT Les Estables 7 juillet 2026
- Randonnée accompagnée Le suc de Sara Les Estables 8 juillet 2026
- Initiation Escalade en falaise Place du Mézenc Les Estables 8 juillet 2026
- Biath’orientation Place du Mézenc Les Estables 9 juillet 2026