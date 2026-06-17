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Dimanches trail au Mézenc Salle hors-sac Les Estables

Dimanches trail au Mézenc Salle hors-sac Les Estables dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Salle hors-sac

Adresse : Parking domaine nordique du Mézenc

Ville : 43150 Les Estables

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Les Estables

Dimanches trail au Mézenc

Salle hors-sac Parking domaine nordique du Mézenc Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09

Journées trail avec Patrick PAYA (théorie et pratique)
Pédagogie… Entraînement spécifique montée/ descente…. Sortie endurance autour du Mézenc
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Salle hors-sac Parking domaine nordique du Mézenc Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 33 70 90  patrick2h55@orange.fr

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English :

Trail Running Days with Patrick PAYA (theory and practice)
Teaching methods… Specific training for ascents and descents… Endurance run around M%E9zenc

L’événement Dimanches trail au Mézenc Les Estables a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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