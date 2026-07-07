DÎNER Aligot saucisse Arvieu
mardi 7 juillet 2026 · Arvieu
Informations pratiques
Arvieu
DÎNER Aligot saucisse
Saint Martin des Faux Arvieu Aveyron
Tarif : – – EUR
27
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
à l’Hôtel-restaurant Gaubert-Lacaze Saint-Martin des Faux, Salles-Curan à 19h, Réservation 05.65.46.35.00. Menu aveyronnais à 27.00 € tous les jeudis soirs.
Menu à 27.00 €
Salade aux lardons ou au roquefort
Jambon de pays
Aligot
Saucisse grillé ou Tripoux
Plateau de fromages
Dessert maison 27 .
Saint Martin des Faux Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 35 00
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English :
At the Gaubert-Lacaze Hotel and Restaurant in Saint-Martin-des-Faux, Salles-Curan, at 7:00 p.m. Reservations: 05.65.46.35.00. Aveyron-style menu for 27.00 every Thursday evening.
L’événement DÎNER Aligot saucisse Arvieu a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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