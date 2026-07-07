Informations pratiques

Arvieu

DÎNER Aligot saucisse

Saint Martin des Faux Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR

27

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

à l’Hôtel-restaurant Gaubert-Lacaze Saint-Martin des Faux, Salles-Curan à 19h, Réservation 05.65.46.35.00. Menu aveyronnais à 27.00 € tous les jeudis soirs.

Menu à 27.00 €

Salade aux lardons ou au roquefort

Jambon de pays

Aligot

Saucisse grillé ou Tripoux

Plateau de fromages

Dessert maison 27 .

Saint Martin des Faux Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 35 00

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English :

At the Gaubert-Lacaze Hotel and Restaurant in Saint-Martin-des-Faux, Salles-Curan, at 7:00 p.m. Reservations: 05.65.46.35.00. Aveyron-style menu for 27.00 every Thursday evening.

L’événement DÎNER Aligot saucisse Arvieu a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)