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DÎNER Aligot saucisse Arvieu

mardi 7 juillet 2026 · Arvieu

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Adresse
Saint Martin des Faux
Ville
12120 Arvieu
Département
Aveyron
Tarif
27 Tarif de base plein tarif

Arvieu

DÎNER Aligot saucisse

Saint Martin des Faux Arvieu Aveyron

Tarif : – – EUR
27
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-07

à l’Hôtel-restaurant Gaubert-Lacaze Saint-Martin des Faux, Salles-Curan à 19h, Réservation 05.65.46.35.00. Menu aveyronnais à 27.00 € tous les jeudis soirs.
Menu à 27.00 €
Salade aux lardons ou au roquefort
Jambon de pays
Aligot
Saucisse grillé ou Tripoux
Plateau de fromages
Dessert maison 27  .

Saint Martin des Faux Arvieu 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 35 00 

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English :

At the Gaubert-Lacaze Hotel and Restaurant in Saint-Martin-des-Faux, Salles-Curan, at 7:00 p.m. Reservations: 05.65.46.35.00. Aveyron-style menu for 27.00 every Thursday evening.

L’événement DÎNER Aligot saucisse Arvieu a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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