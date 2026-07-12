Informations pratiques

Montpellier

DÎNER ATELIER ART EN COMMUN

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Dîner Atelier Art en Commun –vendredi 25 septembre

Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?

Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.

Dîner Atelier Art en Commun –vendredi 25 septembre

Et si chacun apportait sa touche à une œuvre unique ?

Le Melice et L’Atelier de Selky vous invitent à une soirée créative et conviviale autour d’une toile collective.

Au programme :

• Création d’une œuvre à plusieurs mains

• Quiz culture artistique avec une surprise à gagner

• Un moment de partage autour d’un bon repas

Sur réservation uniquement sur le site .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER ATELIER ART EN COMMUN

Art en Commun Workshop Dinner Friday, September 25

What if everyone added their own touch to a unique work of art?

Le Melice and L’Atelier de Selky invite you to a creative and friendly evening centered around a collaborative painting.

L’événement DÎNER ATELIER ART EN COMMUN Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER