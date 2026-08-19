Informations pratiques

Surgères

Dîner Bavarois et soirée dansante

Salle Castel Park, 7 Rue Pasteur Surgères Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Kir, Choucroute royale, fromage et dessert inclus.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:00:00

fin : 2026-10-25 01:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Venez partager un dîner bavarois avec soirée dansante au Castel Park.

Au menu kir, choucroute royale avec fromage et dessert ou assiette anglaise, assortiment de charcuterie et chips.

La soirée sera animée par l’orchestre Anim’usic Passion.

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Salle Castel Park, 7 Rue Pasteur Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 98 90 cdf.surgeres@orange.fr

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English :

Come enjoy a Bavarian dinner and dance at Castel Park.

On the menu: kir, royal sauerkraut with cheese and dessert, or an English platter with an assortment of cold cuts and chips.

The evening will be hosted by the Anim’usic Passion band.

L’événement Dîner Bavarois et soirée dansante Surgères a été mis à jour le 2026-08-19 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin