Dîner blanc & soirée blanche L’Abbaye Tonnerre
Dîner blanc & soirée blanche L’Abbaye Tonnerre samedi 6 juin 2026.
Tonnerre
Dîner blanc & soirée blanche
L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne
Tarif : 60 – 60 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 04:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dîner blanc & soirée blanche, formule table banquet: à partir de 19h menu 60€ (entrée, plat, fromage et dessert/hors boissons) avec spectacle de voltige aérienne et accès à la soirée blanche.
Accès à la soirée blanche 20€ à partir de 22h jusqu’à 4h.
Différents Dj et spectacle de feu.
Dress code blanc obligatoire. .
L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16
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English : Dîner blanc & soirée blanche
L’événement Dîner blanc & soirée blanche Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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