Dîner blanc & soirée blanche L’Abbaye Tonnerre

Tonnerre

Dîner blanc & soirée blanche

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 04:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dîner blanc & soirée blanche, formule table banquet: à partir de 19h menu 60€ (entrée, plat, fromage et dessert/hors boissons) avec spectacle de voltige aérienne et accès à la soirée blanche.

Accès à la soirée blanche 20€ à partir de 22h jusqu’à 4h.

Différents Dj et spectacle de feu.

Dress code blanc obligatoire. .

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner blanc & soirée blanche

L’événement Dîner blanc & soirée blanche Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois