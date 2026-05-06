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Dîner blanc & soirée blanche L’Abbaye Tonnerre

Dîner blanc & soirée blanche L’Abbaye Tonnerre samedi 6 juin 2026.

Lieu : L'Abbaye

Adresse : Chemin de Belair

Ville : 89700 Tonnerre

Département : Yonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 60 60 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Tonnerre

Dîner blanc & soirée blanche

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre Yonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 04:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Dîner blanc & soirée blanche, formule table banquet: à partir de 19h menu 60€ (entrée, plat, fromage et dessert/hors boissons) avec spectacle de voltige aérienne et accès à la soirée blanche.
Accès à la soirée blanche 20€ à partir de 22h jusqu’à 4h.
Différents Dj et spectacle de feu.
Dress code blanc obligatoire.   .

L’Abbaye Chemin de Belair Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 87 16 

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English : Dîner blanc & soirée blanche

L’événement Dîner blanc & soirée blanche Tonnerre a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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