Dîner concert jazz Le Saint-Marcel bistro Tradi Metz

Metz

Dîner concert jazz

Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dîner concert avec un menu italien.

Sur inscription.Tout public

45 .

Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 88 24 81 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dinner concert with an Italian menu.

Registration required.

L’événement Dîner concert jazz Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ