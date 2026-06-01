Dîner concert jazz Le Saint-Marcel bistro Tradi Metz
Dîner concert jazz Le Saint-Marcel bistro Tradi Metz vendredi 26 juin 2026.
Metz
Dîner concert jazz
Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Dîner concert avec un menu italien.
Sur inscription.Tout public
45 .
Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 88 24 81 32
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English :
Dinner concert with an Italian menu.
Registration required.
L’événement Dîner concert jazz Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ
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