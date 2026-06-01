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Dîner concert jazz Le Saint-Marcel bistro Tradi Metz

Dîner concert jazz Le Saint-Marcel bistro Tradi Metz vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Le Saint-Marcel bistro Tradi

Adresse : 1 rue du Pont Saint-Marcel

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 45 Tarif de base plein tarif

Metz

Dîner concert jazz

Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR
45
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26 19:30:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Dîner concert avec un menu italien.

Sur inscription.Tout public
45  .

Le Saint-Marcel bistro Tradi 1 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 88 24 81 32 

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English :

Dinner concert with an Italian menu.

Registration required.

L’événement Dîner concert jazz Metz a été mis à jour le 2026-06-09 par AGENCE INSPIRE METZ

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