Dîner Concert Jazz MAS DE FAUCHON Saint-Cannat

Saint-Cannat

Dîner Concert Jazz

Vendredi 19 juin 2026 de 19h30 à 23h. MAS DE FAUCHON 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Dîner Concert Jazz en plein Air avec le groupe Helios Libre . Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique.

Né en 2014 entre Marseille et Aix en Provence, Helios Libre est un collectif composé d’un guitariste, d’un batteur, d’un contrebassiste & une chanteuse. Le groupe revisite les grands standards du jazz et de la musique pop et emprunte aux musiques du monde. De Melody Gardot à Stevie Wonder en passant par John Scofield, leur musique fait naturellement la part belle aux improvisations



Un moment de détente et de plaisir alliant gastronomie et musique.



Formule dîner concert 55€ par personne

Incluant un menu unique (entrée-plat-dessert) ainsi que le droit d’entrée



Menu

Caponata d’aubergine, fleuron au sésame

***

Porcelet rôti à la broche, gratin dauphinois et fagot haricot vert lardé, jus à la marjolaine

***

Tiramisu revisité, vanille-framboise



Une alternative entrée végétarienne peut vous être proposée, merci de nous en informer lors de votre réservation



Réservation au 04 42 50 61 77 .

MAS DE FAUCHON 1666 CHEMIN DE BERRE Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 50 61 77 cpntact@masdefauchon.fr

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English :

Open-air Jazz Dinner Concert with the group Helios Libre . A moment of relaxation and pleasure combining gastronomy and music.

L’événement Dîner Concert Jazz Saint-Cannat a été mis à jour le 2026-05-26 par Provence Tourisme