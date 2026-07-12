DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier
samedi 18 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet
Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.
Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet
Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.
• Dîner dès 19h et conférence à 21h
• Entrée Gratuite
• Carte habituelle .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE
Psychology Dinner & Lecture Saturday, July 18
Véronique Kohn explores the mechanisms of hyper-independence and their impact on our relationships. A dinner-show lecture to help you learn how to balance autonomy, equilibrium, and connection with others.
L’événement DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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