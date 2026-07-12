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AGENDA · Montpellier

DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier

samedi 18 juillet 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
216 Rue Elie Wiesel
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.
Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.

• Dîner dès 19h et conférence à 21h
• Entrée Gratuite
• Carte habituelle   .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 

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English : DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

Psychology Dinner & Lecture Saturday, July 18

Véronique Kohn explores the mechanisms of hyper-independence and their impact on our relationships. A dinner-show lecture to help you learn how to balance autonomy, equilibrium, and connection with others.

L’événement DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER

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