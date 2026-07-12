Informations pratiques

Montpellier

DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.

Dîner Conférence Psychologie samedi 18 juillet

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hyper-indépendance et leurs impacts sur nos relations. Une conférence dîner spectacle pour apprendre à concilier autonomie, équilibre et connexion aux autres.

• Dîner dès 19h et conférence à 21h

• Entrée Gratuite

• Carte habituelle .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

Psychology Dinner & Lecture Saturday, July 18

Véronique Kohn explores the mechanisms of hyper-independence and their impact on our relationships. A dinner-show lecture to help you learn how to balance autonomy, equilibrium, and connection with others.

L’événement DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER