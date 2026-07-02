Informations pratiques

Montpellier

DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Dîner Conférence Psychologie samedi 29 août

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hypersensibilité et leurs impacts sur nos relations. Un dîner spectacle conférence psychologie pour apprendre à mieux vivre ses émotions, trouver l’équilibre et créer des liens plus sereins.

Dîner Conférence Psychologie samedi 29 août

Véronique Kohn explore les mécanismes de l’hypersensibilité et leurs impacts sur nos relations. Un dîner spectacle conférence psychologie pour apprendre à mieux vivre ses émotions, trouver l’équilibre et créer des liens plus sereins.

• Dîner dès 19h et conférence à 21h

• Entrée Gratuite

• Carte habituelle .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE

Psychology Dinner & Lecture Saturday, August 29

Véronique Kohn explores the mechanisms of hypersensitivity and their impact on our relationships. A dinner show and psychology lecture to help you learn how to better manage your emotions, find balance, and build more peaceful relationships.

L’événement DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER