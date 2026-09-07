Diner Dansant, Centre de rencontre de l’Obélisque, Senlis
samedi 24 octobre 2026 · Centre de rencontre de l'Obélisque · Senlis
Informations pratiques
Diner Dansant Samedi 24 octobre, 20h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Oise
Sous réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
Grande soirée de rentrée animée par les artistes Johnny et Varzia, programme complet sur l’affiche.
Pour consulter les autres activités de l’association, cliquez sur le lien Facebook ci-dessous :
https://www.facebook.com/people/ACFPS-Association-Culturelle-Franco-Portugaise-de-Senlis/100068548692646/
Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 51 93 07 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/people/ACFPS-Association-Culturelle-Franco-Portugaise-de-Senlis/100068548692646/ »}]
Rencontre conviviale Diner Danse
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