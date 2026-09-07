Diner Dansant, Centre de rencontre de l’Obélisque, Senlis

samedi 24 octobre 2026 · Centre de rencontre de l'Obélisque · Senlis

Informations pratiques

Diner Dansant Samedi 24 octobre, 20h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Oise

Sous réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Grande soirée de rentrée animée par les artistes Johnny et Varzia, programme complet sur l’affiche.

Pour consulter les autres activités de l’association, cliquez sur le lien Facebook ci-dessous :

https://www.facebook.com/people/ACFPS-Association-Culturelle-Franco-Portugaise-de-Senlis/100068548692646/

Centre de rencontre de l’Obélisque 4 ter Avenue de Creil 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 51 93 07 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/people/ACFPS-Association-Culturelle-Franco-Portugaise-de-Senlis/100068548692646/ »}]

Rencontre conviviale Diner Danse