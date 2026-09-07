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Diner Dansant, Centre de rencontre de l’Obélisque, Senlis

samedi 24 octobre 2026 · Centre de rencontre de l'Obélisque · Senlis

Diner Dansant, Centre de rencontre de l’Obélisque, Senlis

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Centre de rencontre de l'Obélisque
Adresse
4 ter Avenue de Creil 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Sous réservation

Diner Dansant Samedi 24 octobre, 20h00 Centre de rencontre de l’Obélisque Oise

Sous réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-24T20:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Grande soirée de rentrée animée par les artistes Johnny et Varzia, programme complet sur l’affiche.

Pour consulter les autres activités de l’association, cliquez sur le lien Facebook ci-dessous :
https://www.facebook.com/people/ACFPS-Association-Culturelle-Franco-Portugaise-de-Senlis/100068548692646/

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Rencontre conviviale Diner Danse

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