Diner enquête criminelle Rouen
mardi 21 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Diner enquête criminelle
Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:45:00
fin : 2026-07-21 22:30:00
Date(s) :
2026-07-21
?? DERNIÈRE DATE
???? MURDER PARTY ANNÉES FOLLES À ROUEN
??? MARDI 21 JUILLET à 19h45
(avant changement de scénario)
?? Au Bureau Rouen (76)
__________________________________
Savez-vous ce qu’est une murder party ? Vous incarnez des enquêteurs·trices qui doivent résoudre un crime mystérieux en interrogeant des personnages, en examinant des indices et en révélant le coupable.
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?? Le scénario ?
Le temps d’une soirée, Au Bureau se transforme en club clandestin de 1927.
?? Livraison d’alcool interdite
?? Orchestre en façade
?? Contrat secret…
Et un meurtre avant la signature.
Pendant votre dîner, menez l’enquête par équipe, interrogez les suspects et démasquez le coupable.
?? 15€ par personne (2h de jeu)
?? -2€ aux personnes déguisées (dress code années 20)
??? Réservation par mail ou par téléphone
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Au Bureau, Quai de Boisguilbert, Rouen
?? 0781121529
?? lookatcitygame@gmail.com
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Oserez-vous découvrir la vérité ?
?????????
?? @Ana ??
#rouen #escapegame #murderparty .
Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 12 15 29 lookatcitygame@gmail.com
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English : Diner enquête criminelle
L’événement Diner enquête criminelle Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité
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