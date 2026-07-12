Mediation (English) Flaubert museum and history of medicine Rouen
mardi 21 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Mediation (English) Flaubert museum and history of medicine
51 Rue de Lecat Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
On this afternoon, a guide will be going through the rooms of the Flaubert and medical history museum to provide the visitors with information about the collection in english. Come and say hi !
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51 Rue de Lecat Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 76 30 39 90 publics5@musees-rouen-normandie.fr
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English : Mediation (English) Flaubert museum and history of medicine
L’événement Mediation (English) Flaubert museum and history of medicine Rouen a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme Rouen tourisme
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