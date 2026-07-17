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Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

mardi 21 juillet 2026 · Omnia République · Rouen

Évènement sans titre, Omnia République, Rouen

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Lieu
Omnia République
Adresse
28 rue de la République, Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime

Évènement sans titre Mardi 21 juillet, 20h15 Omnia République Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:15:00+02:00 – 2026-07-21T23:15:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:15:00+02:00 – 2026-07-21T23:15:00+02:00

Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie
Avant-première

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