AGENDA · Rouen
Évènement sans titre, Omnia République, Rouen
mardi 21 juillet 2026 · Omnia République · Rouen
Informations pratiques
Évènement sans titre Mardi 21 juillet, 20h15 Omnia République Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-21T20:15:00+02:00 – 2026-07-21T23:15:00+02:00
Fin : 2026-07-21T20:15:00+02:00 – 2026-07-21T23:15:00+02:00
Omnia République 28 rue de la République, Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie
Avant-première
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