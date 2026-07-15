Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître Rouen
mardi 21 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître
186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 22:00:00
fin : 2026-07-20 23:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
Et si l’art divinatoire permettait aussi de dévoiler les mystères du passé ? À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans l’atmosphère mystérieuse de l’Aître Saint-Maclou. Au fil d’un tirage de cartes inspiré du Tarot de Marseille et revisité en Tarot de la Peste, découvrez les grandes étapes de l’histoire de ce lieu singulier. .
186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître
L’événement Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité
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