Informations pratiques

Rouen

Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 22:00:00

fin : 2026-07-20 23:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

Et si l’art divinatoire permettait aussi de dévoiler les mystères du passé ? À la tombée de la nuit, laissez-vous guider dans l’atmosphère mystérieuse de l’Aître Saint-Maclou. Au fil d’un tirage de cartes inspiré du Tarot de Marseille et revisité en Tarot de la Peste, découvrez les grandes étapes de l’histoire de ce lieu singulier. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître

L’événement Visite guidée nocturne Les arcanes de l’Aître Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité