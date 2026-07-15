Concert exceptionnel Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, Abbatiale Saint-Ouen Abbatiale Saint-Ouen Rouen

Informations pratiques

Rouen

Concert exceptionnel Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, Abbatiale Saint-Ouen

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre de sa tournée dans le nord de la France, le Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, orchestre itinérant de jeunes musiciennes et musiciens venus du Herefordshire et du Worcestershire (Royaume-Uni), donnera un concert gratuit à l’abbaye Saint-Ouen de Rouen le mardi 21 juillet 2026 à 20h30.

Porté par Severn Arts et Encore, principaux centres musicaux des deux comtés, cet ensemble réunit des membres de plusieurs formations l’Orchestre des jeunes du Worcestershire, l’Orchestre d’harmonie, l’Orchestre de jazz, l’Orchestre de concert et l’Orchestre des jeunes du Herefordshire. Ensemble, ces jeunes artistes interprètent un programme mêlant classiques orchestraux, jazz et musique populaire. L’orchestre est dirigé par Barbara Kinnaird, violoniste formée au Trinity College of Music et à la Royal Academy of Music, membre du Quatuor à cordes Minerva depuis vingt ans et pédagogue de longue date auprès des jeunes musiciens du Herefordshire.

Au programme un hommage à Henry Mancini, Pomp and Circumstance d’Elgar, Danzón de Márquez, le premier mouvement du Concerto pour violoncelle d’Elgar, Soul Bossa Nova de Quincy Jones et une version arrangée de l’Adagio for Strings de Barber. .

Abbatiale Saint-Ouen 25 Place du Général de Gaulle Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert exceptionnel Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, Abbatiale Saint-Ouen

L’événement Concert exceptionnel Herefordshire & Worcestershire Tourchestra, Abbatiale Saint-Ouen Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme