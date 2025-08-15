Saint-Izaire

Dîner et Concours de Belote

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Repas et Inscription au concours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Sortez vos plus beaux atouts les amis ! Ne ratez pas le premier concours de belote de la Valette !

20h Dîner et Inscription au concours

Menu

Farçous

Pied de cochon avec frites maison et salade

ou

Joue de porc à la bière avec frites maison et salade

Flaune

Accueil chaleureux, jeux convivial et une farandole de lots savoureux à gagner 29 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Put on your best face, folks! Don’t miss La Valette’s first belote competition!

L’événement Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)