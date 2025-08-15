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Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire

Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire

Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire samedi 13 juin 2026.

Adresse : 2 place de la Bascule

Ville : 12480 Saint-Izaire

Département : Aveyron

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 29 Tarif de base plein tarif Repas et Inscription au concours

Saint-Izaire

Dîner et Concours de Belote

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Repas et Inscription au concours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Sortez vos plus beaux atouts les amis ! Ne ratez pas le premier concours de belote de la Valette !
20h Dîner et Inscription au concours
Menu
Farçous
Pied de cochon avec frites maison et salade
ou
Joue de porc à la bière avec frites maison et salade
Flaune

Accueil chaleureux, jeux convivial et une farandole de lots savoureux à gagner 29  .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82  contact@laboiteadi.com

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English :

Put on your best face, folks! Don’t miss La Valette’s first belote competition!

L’événement Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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