Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire
Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire samedi 13 juin 2026.
Saint-Izaire
Dîner et Concours de Belote
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Repas et Inscription au concours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Sortez vos plus beaux atouts les amis ! Ne ratez pas le premier concours de belote de la Valette !
20h Dîner et Inscription au concours
Menu
Farçous
Pied de cochon avec frites maison et salade
ou
Joue de porc à la bière avec frites maison et salade
Flaune
Accueil chaleureux, jeux convivial et une farandole de lots savoureux à gagner 29 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
Put on your best face, folks! Don’t miss La Valette’s first belote competition!
L’événement Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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