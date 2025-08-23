Fête de St-Izaire Saint-Izaire
Fête de St-Izaire Saint-Izaire samedi 22 août 2026.
Fête de St-Izaire
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
C’est parti pour la fête !!
.
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 71 92 68 85
English :
It’s party time!
German :
Auf geht’s zur Party!!!
Italiano :
Diamo inizio alla festa!
Espanol :
¡Que empiece la fiesta!
L’événement Fête de St-Izaire Saint-Izaire a été mis à jour le 2025-10-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Izaire (Aveyron)
- Dîner Bistronomique Saint-Izaire 12 juin 2026
- Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire 13 juin 2026
- Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre Saint-Izaire 13 juin 2026
- Repas et Fête de la Musique Saint-Izaire 20 juin 2026
- Les Arts en Fête D’ici et d’Ailleurs Saint-Izaire 27 juin 2026