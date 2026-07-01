Visite libre du château de Saint-Izaire, Château de Saint-Izaire et musée de l’Archerie, Saint-Izaire

Informations pratiques

Visite libre du château de Saint-Izaire 19 et 20 septembre Château de Saint-Izaire et musée de l’Archerie Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du château de Saint-Izaire et de ses musées.

La découverte se poursuit avec une visite du village.

Château de Saint-Izaire et musée de l’Archerie Rue du Château, 12480 Saint-Izaire, France Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33565994031 https://www.saint-izaire.fr/fiche/patrimoine-culturel-visites/chateau-de-saint-izaire-et-musee-de-l-archerie-saint-izaire_TFO18692231370 Château fort du XIVe siècle dont l’imposante masse de grès rouge ne laisse pas deviner le raffinement de son décor intérieur.

Résidence d’été des évêques de Vabres l’Abbaye, cet édifice classé Monument Historique conserve des traces de l’époque où les évêques avaient le même mode de vie que les grands seigneurs. Parking.

Visite du château de Saint-Izaire et de ses musées.

©mairie de Saint-Izaire