Saint-Izaire

Les Arts en Fête Expositions photos

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-14

Anne Sophie DOUCET et Marie claire GRANIER vous présentent leurs photographies.

Anne Sophie DOUCET et Marie claire GRANIER vous présentent leurs photographies.

Anne Sophie Doucet : La matière du monde

Je cherche dans mes photographies à rendre un peu de l’émerveillement que me procure la nature: l’exubérante beauté d’une fleur de fève, le velouté d’un pétale de rose, les dessins des nuages ou les plis d’une feuille de chou. Je m’approche, je me penche, je voudrais me glisser dans la goutte d’eau, dans l’étoile de givre, dans le rayon de soleil. N’être plus qu’un œil, témoin sensible de la beauté d’un monde si fragile.

Anne-Sophie Doucet est née en 1975. Elle a quitté la ville pour venir vivre simplement, sous les arbres, près du village de Plaisance.

Marie claire Granier : expo photo d’ici ou d’ailleurs

Photographe amateure, j’ai pensé cette exposition intitulée D’ici ou d’ailleurs comme une balade. Tantôt descriptif, tantôt suggéré ou même poétique, le ton varie volontairement d’un cliché à l’autre. Entre contrées étrangères ou françaises et pépites locales, en couleur ou monochrome, un mix parfait pour un air de vacances, directement depuis le château de Saint- Izaire! .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr

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English :

Anne Sophie DOUCET and Marie claire GRANIER present their photographs.

L’événement Les Arts en Fête Expositions photos Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)