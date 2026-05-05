Saint-Izaire

Dîner Bistronomique

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

48

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Une balade culinaire mêlant dégustation insolite et expérience sensorielle. Une aventure rare pour les gourmets gourmands

Le voyage des sens Menu en cinq actes 48 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

A culinary stroll combining unusual tasting and sensory experience. A rare adventure for gourmets

L’événement Dîner Bistronomique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)