Dîner Bistronomique Saint-Izaire
Dîner Bistronomique Saint-Izaire vendredi 12 juin 2026.
Saint-Izaire
Dîner Bistronomique
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
48
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Une balade culinaire mêlant dégustation insolite et expérience sensorielle. Une aventure rare pour les gourmets gourmands
Le voyage des sens Menu en cinq actes 48 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
A culinary stroll combining unusual tasting and sensory experience. A rare adventure for gourmets
L’événement Dîner Bistronomique Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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