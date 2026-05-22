Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre Saint-Izaire
Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre Saint-Izaire samedi 13 juin 2026.
Saint-Izaire
Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre
Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-13
À Saint-Izaire, la saison des expositions s’ouvre sous le signe de la créativité et du partage une invitation à cultiver ses talents, à suivre son inspiration et à laisser l’art s’exprimer sous toutes ses formes.
Lancement de la saison
Il faut cultiver ses talents…et toujours exprimer sa créativité, sous toutes les formes de l’art. Faire ce qui nous inspire au moment ou ça nous inspire et créer… Créer la musique, le dessin, la peinture, l’écriture, le travail de la laine, du tissu, du bois et tant d’autres… C’est toujours une découverte et une redécouverte .
Jeanne .
Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In Saint-Izaire, the exhibition season opens under the banner of creativity and sharing: an invitation to cultivate your talents, follow your inspiration and let art express itself in all its forms.
L’événement Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Izaire (Aveyron)
- Dîner et Concert Mat en Solo Saint-Izaire 30 mai 2026
- Repas de Fête des Mères Saint-Izaire 31 mai 2026
- Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire 6 juin 2026
- Dîner Bistronomique Saint-Izaire 12 juin 2026
- Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire 13 juin 2026