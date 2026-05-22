Saint-Izaire

Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre

Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-13

À Saint-Izaire, la saison des expositions s’ouvre sous le signe de la créativité et du partage une invitation à cultiver ses talents, à suivre son inspiration et à laisser l’art s’exprimer sous toutes ses formes.

Lancement de la saison

Il faut cultiver ses talents…et toujours exprimer sa créativité, sous toutes les formes de l’art. Faire ce qui nous inspire au moment ou ça nous inspire et créer… Créer la musique, le dessin, la peinture, l’écriture, le travail de la laine, du tissu, du bois et tant d’autres… C’est toujours une découverte et une redécouverte .

Jeanne .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 40 31 mairie.st-izaire@wanadoo.fr

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English :

In Saint-Izaire, the exhibition season opens under the banner of creativity and sharing: an invitation to cultivate your talents, follow your inspiration and let art express itself in all its forms.

L’événement Les Arts en Fête Jeanne Abrivard , peintre Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)