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Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire

Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire

Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire samedi 6 juin 2026.

Adresse : 2 place de la Bascule

Ville : 12480 Saint-Izaire

Département : Aveyron

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 24 Tarif de base plein tarif Repas

Saint-Izaire

Dîner Voyage et Scène Partagée

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Guitare, piano, voix, harmonica, cuillères en bois , si c’est tout ce que vous avez , peu importe ! Venez jouer ce que vous aimez, devant un public bienveillant.
20h Dîner Voyage Voyage l’Afrique
-Ghana
Beignets puff puff Salade de patate Douce et mangue-
-Mali-
Mafé de poulet à la cacahuète et riz pilaf
-Maroc-
Chamia gâteau de semoulke

21h Scène partagée 24  .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82  contact@laboiteadi.com

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English :

Guitar, piano, voice, harmonica, wooden spoons if that’s all you’ve got, who cares? Come and play what you love, in front of a friendly audience.

L’événement Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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