Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire
Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire samedi 6 juin 2026.
Saint-Izaire
Dîner Voyage et Scène Partagée
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
24
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Guitare, piano, voix, harmonica, cuillères en bois , si c’est tout ce que vous avez , peu importe ! Venez jouer ce que vous aimez, devant un public bienveillant.
20h Dîner Voyage Voyage l’Afrique
-Ghana
Beignets puff puff Salade de patate Douce et mangue-
-Mali-
Mafé de poulet à la cacahuète et riz pilaf
-Maroc-
Chamia gâteau de semoulke
21h Scène partagée 24 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
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English :
Guitar, piano, voice, harmonica, wooden spoons if that’s all you’ve got, who cares? Come and play what you love, in front of a friendly audience.
L’événement Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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