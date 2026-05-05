Saint-Izaire

Dîner Voyage et Scène Partagée

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Guitare, piano, voix, harmonica, cuillères en bois , si c’est tout ce que vous avez , peu importe ! Venez jouer ce que vous aimez, devant un public bienveillant.

20h Dîner Voyage Voyage l’Afrique

-Ghana

Beignets puff puff Salade de patate Douce et mangue-

-Mali-

Mafé de poulet à la cacahuète et riz pilaf

-Maroc-

Chamia gâteau de semoulke

21h Scène partagée 24 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Guitar, piano, voice, harmonica, wooden spoons if that’s all you’ve got, who cares? Come and play what you love, in front of a friendly audience.

L’événement Dîner Voyage et Scène Partagée Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)