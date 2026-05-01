Saint-Izaire

Repas de Fête des Mères

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

33

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Pour honorer toutes les mamans, ce repas a été pensée avec amour, pour chacune se sente unique, entourée des siens. Le plaisir d’une cuisine de terroir réconfortante et les petites attentions qui font les grands souvenirs.

Menu du déjeuner Elégance printanière

-Tartare de saumon mariné à l’aneth, pointe d’asperge au sel

-Suprême de volaille en croûte d’herbes, risotto aux petits pois et menthe fraîche

-Fraisier maison à la crème légère vanille coulis de framboise. 33 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

To honor all mothers, this meal has been lovingly thought out, to make each one feel unique, surrounded by her own. The pleasure of comforting local cuisine and the little touches that make great memories.

L’événement Repas de Fête des Mères Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)