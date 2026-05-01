Dîner et Conférence Saint-Izaire
Dîner et Conférence Saint-Izaire samedi 23 mai 2026.
Saint-Izaire
Dîner et Conférence
2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron
Tarif : – – EUR
38
Tarif de base plein tarif
Dîner et conférence
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez nombreux à notre dîner ludique et créatif. Pour vivre ensemble l’aventure du couple jusque dans l’assiette.
20h Conférence Le couple mode d’emploi
Pour ceux et celles qui s’interrogent sur l’alchimie de leur relation. Un chemin vers l’allègement et l’harmonie, proposé par Ingrid Lebeau, thérapeute et sexologue. 38 .
2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come one, come all to our fun and creative dinner. Together, we’ll experience the couple’s adventure right down to the plate.
L’événement Dîner et Conférence Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Izaire (Aveyron)
- Dîner et Concours de Belote Saint-Izaire 13 juin 2026
- 18ème Saint-Izaire Blues Festival Saint-Izaire 25 juillet 2026
- Vide Grenier rue du village Saint-Izaire 15 août 2026
- Fête de St-Izaire Saint-Izaire 22 août 2026