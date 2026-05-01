Saint-Izaire

Dîner et Conférence

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

38

Tarif de base plein tarif

Dîner et conférence

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez nombreux à notre dîner ludique et créatif. Pour vivre ensemble l’aventure du couple jusque dans l’assiette.

20h Conférence Le couple mode d’emploi

Pour ceux et celles qui s’interrogent sur l’alchimie de leur relation. Un chemin vers l’allègement et l’harmonie, proposé par Ingrid Lebeau, thérapeute et sexologue. 38 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 5 31 97 00 82 contact@laboiteadi.com

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English :

Come one, come all to our fun and creative dinner. Together, we’ll experience the couple’s adventure right down to the plate.

L’événement Dîner et Conférence Saint-Izaire a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)