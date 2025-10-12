18ème Saint-Izaire Blues Festival

Saint-Izaire Aveyron

Samedi 2026-07-25

2026-07-25

2026-07-25

Bienvenu au 18ème Saint-Izaire Blues Festival, un instant suspendu au cœur de l’été, autour de la musique Blues sous toutes ses couleurs dans une ambiance conviviale et champêtre.

Faire voguer son imaginaire entre Mississippi et Dourdou… Un cabanon construit de bric et de broc, un vieux tracteur, un champ fraichement fauché, le soleil irradie cette fin de journée. Au milieu de la scène une voix sincère transporte votre âme… .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

English :

Welcome to the 18th Saint-Izaire Blues Festival, a moment suspended in the heart of summer, featuring Blues music in all its colors in a friendly, country atmosphere.

German :

Saint-Izaire Blues Festival, ein sommerlicher Moment, in dem Bluesmusik in all ihren Farben in einer freundlichen und ländlichen Atmosphäre zu hören ist.

Italiano :

Benvenuti al 18° Festival del Blues di Saint-Izaire, un momento sospeso nel cuore dell’estate, che propone la musica blues in tutte le sue forme in un’atmosfera amichevole e campestre.

Espanol :

Bienvenido al 18º Festival de Blues de Saint-Izaire, un momento suspendido en el corazón del verano, con música Blues en todas sus variantes en un ambiente campestre y acogedor.

